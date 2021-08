https://it.sputniknews.com/20210808/papa-francesco-gesu-e-il-pane-della-vita-solo-lui-ci-nutre-lanima-12430108.html

Papa Francesco: "Gesù è il pane della vita, solo lui ci nutre l'anima"

Papa Francesco: "Gesù è il pane della vita, solo lui ci nutre l'anima"

L'Eucaristia, il dono di Cristo che si fa pane per nutrire l'umanità dell'essenziale, è stata al centro della riflessione di Papa Francesco, durante l'Angelus... 08.08.2021, Sputnik Italia

"io sono il pane della vita". Queste le parole del Vangelo sui cui si è soffermato questa domenica Papa Francesco durante l'Angelus. Parole che racchiudono il significato dell'Eucaristia, Dio che si fa pane per dare all'uomo il nutrimento essenziale per la vita. In Piazza San Pietro, il Papa ricorda i disoccupati che non chiedono "cibi raffinati e costosi", ma il pane di un impiego". Così Gesù non è un "pane fra tanti", ma è l'"essenziale", il "pane della vita". Le parole di Gesù proferite durante l'ultima cena, quando sa che sta per dare “la propria vita, la propria carne, il proprio cuore perché noi possiamo avere la vita”, risvegliano lo "stupore per il dono dell'Eucaristia", prosegue il pontefice.Francesco esorta infine alla preghiera, a spezzare il "pane insieme, invitare Gesù, pane di vita" pregando a casa con i propri cari, in "stile domestico. "Gesù sarà a mensa con noi e saremo sfamati da un amore più grande", afferma.Al termine della preghiera, Papa Francesco ha rivolto i suoi saluti ai fedeli presenti in piazza, in particolare il gruppo della pastorale giovanile di Verona, i giovani di Crevalcore, quelli di Scandiano e delle case salesiane del Triveneto giunti a Roma in bicicletta. A tutti ha augurato una buona domenica e ha chiesto di pregare per il Papa.

