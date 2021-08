https://it.sputniknews.com/20210808/motogp-in-stiria-vince-martin-in-fiamme-le-moto-di-pedrosa-e-savadori-12431894.html

MotoGP, in Stiria vince Martin. In fiamme le moto di Pedrosa e Savadori

Gara ricca di colpi di scena: incidente con moto in fiamme tra Pedrosa e Savadori

Il pilota spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria.Sul podio insieme a lui lo spagnolo Joan Mir su Suzuki ed il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che resta leader della classifica piloti. Valentino Rossi, dopo l'annuncio del ritiro a fine stagione, chiude al 13° posto.Incidente Pedrosa-Savadori moto in fiammeNel giro di ricognizione, incidente tra la KTM di Dani Pedrosa e l'Aprilia di Lorenzo Savadori, con le moto che hanno preso fuoco. La direzione di gara ha esposto la bandiera rossa per consentire la messa in sicurezza della pista, che ha comportato un ritardo di 30 minuti sulla partenza della gara.Incolumi i due piloti, ma i medici non hanno dato l'ok per ripartire a Savadori, che ha riportato una lieve contusione al piede. Ripartito invece Pedrosa, che ha chiuso la gara in 10° posizione.

