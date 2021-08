https://it.sputniknews.com/20210808/messi-in-lacrime-alla-conferenza-daddio-col-bara-ho-fatto-di-tutto-per-restare-qui-12430256.html

Messi in lacrime alla conferenza d'addio col Barça: "Ho fatto di tutto per restare qui"

Messi in lacrime alla conferenza d'addio col Barça: "Ho fatto di tutto per restare qui"

Il fenomeno di Rosario lascerà i blaugrana dopo oltre 20 anni di permanenza e dopo essere diventato uno dei simboli della squadra. 08.08.2021, Sputnik Italia

"Ho fatto tutto quello che potevo per restare al Barcellona". Così Leo Messi, nel corso della sua conferenza stampa d'addio al Barcellona.La Pulga ha rivelato che non avrebbe mai immaginato di lasciare il club dove ha trascorso oltre 20 anni di carriera, puntualizzando che le regole stabilite dalla massima divisione calcistica spagnola, La Liga, non gli hanno consentito di rinnovare il contratto in scadenza.Il campione argentino ha rivelato che durante la sua permanenza al Camp Nou ha sempre cercato di comportarsi con umiltà e rispetto. Il 34enne, che è stato accostato a molti dei grandi club europei, ha rivelato di non aver ancora sciolto le riserve sul proprio futuro post-Barça.Allo stesso tempo, Messi ha però confermato le insistenti voci degli ultimi giorni, che lo vedrebbero in trattative con il Parigi Saint-Germain e ha chiarito che potrebbe effettivamente unirsi al club francese in questa finestra di mercato.Nella giornata di ieri era trapelato che Messi avrebbe ricevuto un'offerta anche dal club qatariota dell'Al Sadd, che avrebbe messo sul piatto la cifra monstre di 850 milioni di euro.

raus jUEde "Ho fatto tutto quello che potevo per restare al Barcellona"........... ma non mi volevano dare i milioni di euro che chiedevo. E io come faccio a fare la mia collezione di super car? 0

berlusconi 51 Dopo 47 anni di permanenza nello stesso equipe ho lasciato senza piangere,questione di soldi o di carattere? 0

