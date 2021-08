https://it.sputniknews.com/20210808/mattarella-ricorda-le-vittime-di-marcinelle-nel-65-anniversario-della-tragedia-12428817.html

Mattarella ricorda le vittime di Marcinelle nel 65° anniversario della tragedia

Mattarella ricorda le vittime di Marcinelle nel 65° anniversario della tragedia

Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio in occasione del 65° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 20ª Giornata nazionale del sacrificio del... 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T10:25+0200

2021-08-08T10:25+0200

2021-08-08T10:25+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11650944_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_4c783d66387f4da887fdc7e99a573187.jpg

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalle sue vacanze ad Alghero, ha tenuto a commemorare i minatori italiani che la mattina dell'8 agosto 1956 persero la vita nell'incendio della miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio.Quest'anno ricorre il settantacinquesimo anniversario dalla stipula dell'Intesa Italo-Belga per l'approvvigionamento di carbone all'Italia distrutta dalla guerra. Per il capo dello Stato, dalle criticità di quell'accordo e dai tragici fatti della miniera belga, "l'Europa ha appreso l'importante lezione di dover porre diritti e tutele al centro del processo di integrazione continentale", prosegue la nota. Nella nuova fase di ripresa e ripartenza, l'Unione Europea ha saputo trovare "energie per aiutare i popoli degli Stati membri nel difficoltoso cammino di uscita dalla pandemia" con i PNRR, i cui obiettivi non potranno "essere raggiunti senza un responsabile sforzo, individuale e collettivo".Il presidente della Repubblica, mostra la sua vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita sul luogo di lavoro, "emblematicamente rappresentati dai parenti delle vittime di Marcinelle". Infine esprime viva riconoscenza per il contributo di tutti gli italiani all'estero.

Némesis E per le vittime della vaccinazione - sono ormai decine, se non centinaia, già qui in italia - nessuna vicinanza ai famigliari?... Mandategli, a lui, speranza, dr.aghi e altra bad company varia questo video, chiedendo che ve lo commentino!... youtu.be/FvnHkp14Ne4 5

Mg Mg DOVE E ANDATO A FINIRE IL SACCO DI CARBONE CHE LA BELLA ITALIA PRENDEVA DAL BELGIO PER OGNI ITALIANO ? VE LI SIETE PAPPATE VOI, E QUELLE POVERE PERSONE FORSE NEANCHE IMMAGGINAVANO COME L'ITALIA LI SFTUTTAVA BRAVI . MA CHE VOLETE RICORDARE LADRI. 0

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia