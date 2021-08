https://it.sputniknews.com/20210808/liguria-400-euro-di-multa-a-giocoliere-per-spettacolo-in-piazza-tra-la-gente-senza-green-pass-12436467.html

Liguria, 400 euro di multa a giocoliere per spettacolo in piazza tra la gente senza green pass

Liguria, 400 euro di multa a giocoliere per spettacolo in piazza tra la gente senza green pass

Lo spettacolo, tenutosi nella piazza del Comune del paese, aveva radunato una piccola folla creando quindi assembramenti. Il giocoliere è stato sanzionato con... 08.08.2021, Sputnik Italia

La polizia locale di Diano Marina, in provincia di Imperia, ha sanzionato un giocoliere di 35 anni di Catania con una multa da 400 euro per violazione alla normativa sanitaria anti-Covid.L'uomo aveva infatti inscenato uno spettacolo in piazza del Comune attorno al quale si era radunata una piccola folla di spettatori i quali tuttavia non indossavano dispositivi di protezione e a nessuno di questi era stato richiesto il Green Pass.L'intervento degli agenti sì e svolto in maniera discreta per evitare reazioni da parte del pubblico.

raus jUEde All'aperto non c'è bisogno di green pass nè c'è l'obbligo di indossare le mascherine. Solito abuso di potere contro un debole (il giocoliere). 0

