Il Codacons fa i conti, agli italiani le vacanze 2021 costano 100 euro in più a testa

Il Codacons fa i conti, agli italiani le vacanze 2021 costano 100 euro in più a testa

Gli aumenti riguardano indistintamente trasporti, alloggi, ristorazione e divertimenti. 08.08.2021, Sputnik Italia

Le ferie nel 2021 costano in media l'11% in più rispetto a quelle dell'anno precedente. E' quanto emerge da un'indagine della Codacons sull'andamento di prezzi e tariffe nel settore del turismo.Stando ai dati presentati dall'associazione dei consumatori, tale percentuale si traduce in un aumento della spesa pro capite pari a 98 euro tra alloggi, servizi e spostamenti, passando dagli 898 euro del 2020 ai 996 euro del 2021.TrasportiI rincari non hanno risparmiato alcun comparto, a partire dai trasporti marittimi e aerei, che hanno subito un aumento, rispettivamente, del 18% e del 17%. Per quanto concerne il trasporto aereo, influiscono in maniera sensibile le aggiunte di servizi connessi ai voli, quali il trasporto dei bagagli, la scelta del posto a sedere, le polizze assicurative e la possibilità di cambiare o cancellare la prenotazione che, sommariamente, arrivano a costare oltre il doppio del costo del volo.Alloggi, ristoranti e stabilimenti balneariIn salita anche i prezzi dei pacchetti vacanza (+8%), così come di alberghi e strutture ricettive (+3,8%) e ristoranti (+2%), con particolare riferimento alle località a grande vocazione turistica.Per quanto riguarda hotel, b&b, resort e case vacanza, si registra una modifica delle politiche tariffarie relativa non soltanto al già menzionato costo di pernotto, ma anche all'aumento dei prezzi fino al 100% per le tariffe che prevedono la cancellazione.Incidono poi in maniera sensibile i rincari negli stabilimenti balneari, dove si registrano incrementi medi del 5% per l'affitto giornaliero di ombrelloni, lettini e sdraio, con punte del +40% in Costiera Amalfitana.

