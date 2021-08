https://it.sputniknews.com/20210808/green-pass-per-filiera-italia-necessaria-legge-sullobbligo-nelle-aziende-o-rischio-stop-produzione-12430906.html

Green Pass, per Filiera Italia necessaria legge sull'obbligo nelle aziende o rischio stop produzione

Green Pass, per Filiera Italia necessaria legge sull'obbligo nelle aziende o rischio stop produzione

Filiera Italia ha espresso la sua posizione all'interno del dibattito sull'obbligatorietà di certificazione verde nei luoghi di lavoro, aggiungendosi alle... 08.08.2021, Sputnik Italia

Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, ha preso parte al dibattito sull'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, affermando la necessità di una legge che regolarizzi queste misure."Sì al green pass nelle aziende ma regolamentato con apposite disposizioni e non lasciato alle valutazioni dei singoli datori di lavoro. È un campo troppo delicato, per discrezionalità e responsabilità che non può essere lasciato in una zona grigia e affidato alle iniziative delle singole aziende" ha dichiarato Scordamaglia.Senza una regolamentazione e un'attuazione graduale delle norme il rischio è quello di uno stop alla produzione."Non si proceda con il piede sull'acceleratore, serve gradualità, non possiamo rischiare di aggravare la carenza di manodopera: una repentina imposizione del green pass causerebbe, almeno per il settore agroalimentare, il rischio di interruzione della produzione" ha concluso Scordamaglia.

