Green pass a scuola, Orlando: "Non c'è alternativa"

Green pass a scuola, Orlando: "Non c'è alternativa"

Non c'è alternativa al green pass a scuola. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un'intervista a Domani. Senza il certificato, non sarebbe... 08.08.2021, Sputnik Italia

Non c'è alternativa al green pass a scuola. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un'intervista a Domani. Senza il certificato, non sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo del Cts, che è quello di garantire le lezioni in presenza, senza ricorrere alla didattica a distanza.Il provvedimento che estende il certificato verde ai docenti, pena la sospensione della retribuzione al quinto giorno di assenza, è stato duramente criticato dai sindacati, che lo hanno definito uno schiaffo al personale scolastico. Tuttavia per Orlando, il ritorno alla DaD "è un prezzo che non possiamo pagare. Il dialogo, il confronto, l’aggiustamento progressivo dei provvedimenti - prosegue - è l’unica strada”.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sul green pass che entra in vigore da settembre. Il testo prevede l'obbligo della certificazione sanitaria per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.Per i docenti e per il personale scolastico il mancato rispetto delle disposizioni èconsiderato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunquedenominato.

