Green Pass a scuola, i presidi chiedono 8000 assunzioni perchè tutto funzioni

Green Pass a scuola, i presidi chiedono 8000 assunzioni perchè tutto funzioni

08.08.2021

L'Associazione nazionale presidi ha espresso alcune perplessità a seguito del decreto che rende obbligatorio, da settembre, il Green Pass per il personale scolastico."Noi siamo d'accordo con il Green pass ma chiediamo strumenti per i presidi: serve una unità di personale di segreteria in più in ogni scuola e serve una banca dati per consentire di conoscere chi non è in possesso del Green pass. Va fatto subito, altrimenti non è possibile garantire il controllo" ha dichiarato il presidente dell'Anp Antonello Giannelli a Sky.Udir: responsabilità nuovamente scaricata sulle scuoleA differenza dell'Anp, il sindacato dei dirigenti scolastici Udir critica il provvedimento del Green pass sulla scuola affermando che per l'ennesima volta la responsabilità sarà lasciata alle scuole e auspica la creazione di un piano più vicino alla realtà del mondo scolastico."Bisogna inoltre prevenire il burnout non sovraccaricando il personale di ulteriori compiti che si sommano allo stress legato alla precarietà della situazione emergenziale. (Il decreto, ndr) non tiene conto delle difficoltà organizzative della scuola e dell'affaticamento del personale, provato dalle vicende legate alla pandemia" spiega il sindacato.Di fatto le difficoltà legate alla situazione risultano irrisolvibili senza la presenza di un adeguato middle management e non basta assumere semplicemente personale aggiuntivo."Ancora una volta si scaricano responsabilità sui dirigenti scolastici, divenuti punti di riferimento di un'autonomia scolastica ormai snaturata, aumentando la mole di lavoro delle segreterie" ha concluso il sindacato.

