Germania, nessuno si vaccina e 14 land vogliono restituire oltre 2 milioni di dosi Astrazeneca e JJ

Diversi stati federati della Germania intendono restituire al governo centrale almeno 2,3 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus per via del calo... 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T23:22+0200

mondo

coronavirus

Secondo questa ricerca, quasi tutti gli stati federali (14 su 16) hanno intenzione di restituire i farmaci, dopo aver presentato i dati sulle quantità esatte al ministero della Salute lunedì 9 agosto. Le regioni hanno deciso di optare per tale misura a causa del calo della domanda di vaccinazione da parte dei cittadini. Innanzitutto, i land vogliono escludere dall'uso i vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Queste dosi saranno consegnate ai paesi in cui si registra la mancanza di vaccini, scrive il quotidiano.Il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva precedentemente anticipato che la Germania fornirà 30 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus ai paesi poveri entro la fine dell'anno. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, in Germania più di 45 milioni di persone, ovvero il 54,4% della popolazione, risultano essere completamente vaccinate.

aurora.17 Quindi? Da bravi solidali occidentali(sic)si danno ai paesi poveri i vaccini che qui non vuole nessuno per i motivi che ben conosciamo, o no??? Davvero mooooolto solidali. 0

privietale chi è quel drogato nella foto dell'articolo che si fa fare una pera al parcheggio? Drogati di hollywood, maledetti occidentali di merda, il mondo è pieno di scarafaggi!!!! 0

mondo, coronavirus