Fico: “Sul reddito di cittadinanza con Draghi si può lavorare bene e migliorarlo”

Fico: “Sul reddito di cittadinanza con Draghi si può lavorare bene e migliorarlo”

Il presidente della Camera annuncia la strenua difesa da parte del M5S della misura a sostegno dei più poveri ed è pronto a lavorare sul salario minimo. 08.08.2021, Sputnik Italia

Le parole del premier Mario Draghi sul reddito di cittadinanza e la condivisione dell’idea che sta alla base della misura hanno galvanizzato e tranquillizzato gli esponenti del Movimento 5 stelle che sono pronti a dare battaglia su una sua cancellazione ma sono anche decisi a dialogare per un miglioramento.Lo è anche il presidente della Camera Roberto Fico, che parlando a Repubblica sottolinea che descrivere Draghi come “un turboliberista” sia sbagliato e ritiene che “con lui si possa lavorare bene come Movimento, soprattutto ora che con l’elezione di Conte a presidente i ruoli sono definiti”.Questo, di conseguenza, porta alla possibilità di ampliare, migliorare e non depotenziare la misura di sostegno, secondo la terza carica dello Stato.“Noi difenderemo strenuamente il reddito non per salvare una bandiera, ma per quello che ha significato per milioni di famiglie italiane. Persone e dati reali. Siamo aperti a qualsiasi discussione per migliorarlo, ma se qualcuno vorrà cancellarlo faremo le barricate. Le parole di Draghi dimostrano che non ce ne sarà bisogno”.La battaglia di civiltà sul salario minimoE per Fico, oltre alla difesa e alla riforma del reddito di cittadinanza, si apre un nuovo fronte di lavoro importante, legato sempre al settore economico, quello del salario minimo.Il nuovo M5S e il nuovo inizioFico poi promuove la trasformazione del Movimento, il nuovo statuto, l’organizzazione e l’elezione di Giuseppe Conte alla leadership.E su uno dei temi divisivi che rischiava di far saltare tutto, la riforma della giustizia, Fico sottolinea che Conte ha fatto “una trattativa importante” e grazie al lavoro del M5S “la legge è stata migliorata”: “Tutto quello che è accaduto, il metodo usato, è stato uno scatto in avanti”.

