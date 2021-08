https://it.sputniknews.com/20210808/ferragosto-anti-covid-in-piemonte-open-night-e-gelato-gratis-agli-over-12-che-si-vaccinano-12436012.html

Per aumentare le possibilità di vaccinarsi anche durante il mese di agosto le Regioni Piemonte e Liguria hanno organizzato Open Day per motivare i giovani e... 08.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

La Regione Piemonte ha organizzato un Open Day al Valentino di Torino per mille giovani dai 12 ai 19 anni per la vigilia di Ferragosto, durante il quale i giovani che si vaccineranno otterranno un gelato.In partnership con l'Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte, la Regione Piemonte ha messo a disposizione mille buoni per l'acquisto di un gelato che verranno distribuiti ai vaccinati dai 12 ai 19 anni.Per i mille posti disponibili, 500 saranno ad accesso diretto mentre gli altri 500 potranno prenotarsi a partire dalle 9 di domani sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.In Liguria invece ci sarà un Open Night a Ferragosto, all'interno della quale ogni fascia d'età potrà vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. Ad annunciarlo è stato il governatore della regione Giovanni Toti in una nota."La campagna vaccinale di Regione Liguria non si ferma nemmeno a Ferragosto. Dopo i successi delle ultime Open Night, questa sera a Cairo Montenotte all'Hub Sunrise dalle 20 alle 23 sarà possibile proseguire con le vaccinazioni senza prenotazione, sia per la prima che per la seconda dose mentre si replicherà proprio a Ferragosto sempre dalle 20 alle 23" ha affermato Toti.Quest'ultimo ha poi aggiunto che sono sempre attive le prenotazioni effettuabili nelle farmacie, le quali da febbraio ad ora hanno effettuato 306.489 prenotazioni.

raus jUEde Ormai la considerazione dei nostri governanti impostori è che un italiano si vende per una ciotola di riso. Ci hanno equiparato agli afro immigrati. Queste offese vanno lavate con il sangue. 0

aurora.17 Pidocchiosi, solo un gelato. Lo sapete diove potete ficcarvelo il cono con ilo gelato? Magari e perchè no un biglietto da 100€ rigorosamente falso, da spendere in un ristorante in locale chiuso. Ma piantatela ridicoli e vergognosi. Provate a andare a dare via .............. 0

coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass