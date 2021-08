https://it.sputniknews.com/20210808/evento-rarissimo-acqua-alta-a-venezia-nel-mese-di-agosto---video-12431732.html

Evento rarissimo: acqua alta a Venezia nel mese di agosto - Video

Evento rarissimo: acqua alta a Venezia nel mese di agosto - Video

A sorpresa il livello dell'acqua ha sfiorato il metro attorno alle 23 di sabato sera. Il Mose non è entrato in funzione e la marea ha invaso piazza S. Marco. 08.08.2021, Sputnik Italia

Il livello della marea è tornato ad aumentare a Venezia, dove sabato sera, attorno alle 23, il livello dell'acqua ha sfiorato i 100 centimetri. L'acqua alta è un evento rarissimo: solo cinque volte in passato la marea ha superato i 95 cm prima del 15 settembre. Il Centro maree del Comune di Venezia alle 22.50 ha registrato 98 centimetri a Punta della Salute lato Canal Grande, 99cm a Punta Salute lato Canale Giudecca e 100cm al Lido. Il Mose non è entrato in funzione e l'acqua ha invaso piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città. Si tratta di un livello record per il mese di agosto. L'ultima volta che l'acqua alta ha raggiunto livelli simili è stato il 30 agosto 2020, quando ha toccato i 102 centimetri.Nonostante le temperature anomale, Venezia ha riservato ai visitatori uno scenario insolito. I turisti non hanno mancato di immortalare con foto e video l'acqua alta di agosto.

