Egitto, presidente al-Sisi prolunga di un anno il mandato del capo Autorità del Canale di Suez

Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi ha esteso di un anno il mandato del capo dell'Autorità del Canale di Suez (SCA), Osama Rabie, ha annunciato la... 08.08.2021, Sputnik Italia

La conferma di Rabie alla sua carica attuale è avvenuta a seguito dell'evento più critico nella storia contemporanea del Canale di Suez, quando a marzo, una gigantesca nave portacontainer arenata nel canale ha bloccato per quasi una settimana l'accesso ad una delle arterie acquatiche più importanti del mondo.In tale contesto in Egitto hanno iniziato a girare voci sulle inevitabili e già decise dimissioni di Rabie da capo dell'SCA. Rabie, che in passato è stato al comando della marina militare del Paese, ricopre la carica di capo di uno dei dipartimenti più importanti per l'Egitto dall'agosto 2019.La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, diretta dalla Cina al porto olandese di Rotterdam, si è arenata il 23 marzo al 151° chilometro del Canale di Suez, bloccandolo la via di navigazione e paralizzando il traffico navale. La nave è stata disincagliata il 29 marzo dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori hanno partecipato all'operazione. L'ultima delle 422 navi finita nell'ingorgo all'ingresso del canale ha superato l'infrastruttura il 3 aprile.A luglio Rabie ha dichiarato che il Canale di Suez ha incassato la cifra record di 5,84 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale.

