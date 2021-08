https://it.sputniknews.com/20210808/crisanti-il-green-pass-solo-con-due-dosi-o-un-molecolare-e-in-treno-e-piu-efficace-la-ffp2-12426610.html

Crisanti: “Il green pass solo con due dosi o un molecolare e in treno è più efficace la Ffp2”

Il docente di Microbiologia avanza dubbi su alcune norme e divieti e avverte sulla quarta ondata dopo l’estate e le possibili nuove varianti del coronavirus. 08.08.2021, Sputnik Italia

Un green pass davvero efficace per rendere sicuri i luoghi al chiuso dovrebbe essere rilasciato soltanto a chi ha due dosi di vaccino oppure un tampone molecolare, perché una sola dose e l’antigenico non ottengono lo stesso obiettivo.Lo dice a La Stampa il professore di Microbiologia all’università di Padova, Andrea Crisanti che da il suo giudizio su alcune delle norme inserite nei decreti green pass approvati dal governo.Sull’obbligo di certificazione sui mezzi a lunga percorrenza, Crisanti è netto: “È veramente inutile, perché sinceramente la mascherina Ffp2 è più sicura del green pass e sarebbe molto più serio richiedere quella”.Al contrario, il docente, non capisce perché con il green pass non si possano riaprire le discotecheIn autunno la quarta ondata non sarà fermata dai vacciniPer Crisanti, in Italia “la vaccinazione da sola in autunno non basterà”, serviranno tamponi, quarantene e tracciamento.Inoltre, se si creerà una nuova variante, la pandemia durerà “come minimo un altro anno”.

franco296 Sull’obbligo di certificazione sui mezzi a lunga percorrenza, Crisanti è netto: “È veramente inutile, perché sinceramente la mascherina Ffp2 è più sicura del green pass e sarebbe molto più serio richiedere quella”. Basta solo questo per sfanculare la classe dirigente e, in particolare, le ultime sentenze liberticide della magistratura. 0

