https://it.sputniknews.com/20210808/covid-oms-varianti-sars-cov-2-potrebbero-prendere-i-nomi-delle-costellazioni-12427422.html

Covid, OMS: "Varianti SARS-CoV-2 potrebbero prendere i nomi delle costellazioni"

Covid, OMS: "Varianti SARS-CoV-2 potrebbero prendere i nomi delle costellazioni"

L'insorgenza di un numero maggiore di varianti del virus che causa il COVID-19 potrebbe costringere gli esperti ad adottare questo tipo di denominazione per i... 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T12:40+0200

2021-08-08T12:40+0200

2021-08-08T15:57+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10291434_0:47:3474:2001_1920x0_80_0_0_d594bf422707c58ea6b75ce11a38829a.jpg

Le future varianti del virus SARS-CoV-2, che causa il COVID-19, potrebbero prendere il nome dalle costellazioni di stelle.Ad affermarlo al Telegraph è stato il responsabile tecnico per la risposta alla pandemia dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Maria Van Kerkhove.La funzionaria ha chiarito che cià accadrà qualora dovessero esaurirsi le lettere greche, per la denominazione.In conclusione, la tecnica dell'OMS ha sottolineato come la comparsa di nuove mutazioni SARS-CoV-2 che potrebbero rendere inefficaci i vaccini esistenti è un'ipotesi reale e concreta.Alla fine di maggio, l'OMS ha affermato che i ceppi di COVID-19 sarebbero stati nominati con le 24 lettere dell'alfabeto greo per evitare di associarli a determinati territori e paesi ed evitare quindi ogni tipo di discriminazione.Attualmente sono state identificate quattro varianti del virus SARS-CoV-2: Alfa, Beta, Gamma e Delta.

https://it.sputniknews.com/20210801/perche-emergono-nuove-varianti-di-coronavirus--12350537.html

raus jUEde Anche noi abbiamo una variante al piano protocollare giudeo del Big Reset. Si chiama con il nome di un immortale: Adolf Hitler. E prevede l'annichilimento totale del male giudeo. 0

Mg Mg MA CERTO SPERANZAS DRAGHILAS TANTO PER COMINCIARE 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo