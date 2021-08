https://it.sputniknews.com/20210808/bitcoin-torna-a-crescere-valore-supera-i--44000-12432084.html

Bitcoin torna a crescere: valore supera i $ 44.000

Bitcoin torna a crescere: valore supera i $ 44.000

Continua il trend positivo per la criptovaluta più diffusa e popolare sul mercato. 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T21:15+0200

2021-08-08T21:15+0200

2021-08-08T21:15+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/560/22/5602211_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_503bb65e2173c5a693fc7e2cc425896d.jpg

Il valore del bitcoin ha superato quest'oggi la soglia dei 44 000 dollari, come emerge dal portale Binance.Stando ai dati del più grande portale di trading di criptovalute in termini di volume di scambi, intorno alle ore 14.00 il bitcoin aveva fatto registrare un aumento del proprio valore dell'1,79%, attestandosi sui $ 44.550.Alla fine del mese di luglio il bitcoin era ritornato ad un valore superiore ai $ 39.000 dopo settimane di continui ribassi.Il rilancio del bitcoinSecondo le analisi di testate giornalistiche economiche e del settore criptovalute, il nuovo apprezzamento sarebbe dovuto al ritrovato ottimismo da parte degli investitori dopo le parole rincuoranti di Elon Musk, Ceo di Tesla, e di Jack Dorsey, fondatore di Twitter e Ceo di Square Inc.In una conferenza a distanza organizzata la scorsa settimana e a cui i due hanno partecipato, Musk ha affermato che Tesla continua a detenere i bitcoin acquistati e che lui personalmente ha investito nella criptovaluta, la quale dopo gli investimenti in Tesla e SpaceX, rappresenta la parte più importante del suo portafoglio finanziario.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia