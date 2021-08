https://it.sputniknews.com/20210808/benvenuti-al-sud-la-pandemia-riporta-nei-piccoli-borghi-i-lavoratori-in-smart-working-12433755.html

Benvenuti al Sud, la pandemia riporta nei piccoli borghi i lavoratori in smart working

A Castelbuono la prima rete pubblico-privato riconosciuta dall’associazione South working che offre la possibilità di lavorare in luoghi condivisi, dimore... 08.08.2021, Sputnik Italia

Unire la possibilità di lavorare in un ambiente attrezzato e all’avanguardia, condividendo spazi nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, con la possibilità di fare network e allo stesso tempo creare nuove opportunità di lavoro. Il tutto, operando da remoto in dimore d’epoca, chiostri e castelli.La pandemia ha creato uno spostamento al contrario della forza lavoro, con molti professionisti che sono tornati da Nord a Sud per passare i lockdown vicini alla famiglia d’origine senza smettere di lavorare.Un fenomeno che nel 2020 ha visto circa 45.000 lavoratori di grandi aziende e 100.000 persone in totale che sono rientrate al Sud per affrontare la pandemia lavorando da remoto. Una dinamica definita “South Working” (SW) e che ha dato vita a South Working - Lavorare dal Sud, associazione no-profit di giovani professionisti delle Regioni del Sud.L’obiettivo, spiega uno dei volontari che ha dato vita al progetto, Roberto Sangiorgio parlando a Sputnik Italia, è quello di accogliere i south worker, sia nativi del territorio che esterni, offrendo con una card da 10 euro l’anno coworking pubblici e funzionali, agevolazioni agli abbonati in pausa pranzo e per le unità ricettive e una qualità della vita che unisce mare, montagna e diverse attrattive.- Come è nata l’idea di avviare questo progetto?- Il progetto ha iniziato a prendere forma la scorsa estate quando tra amici e ragazzi interessati al fenomeno del south working abbiamo deciso di provare ad aprirlo a Castelbuono. Si tratta di una meta privilegiata che si presta alla vita di un lavoratore in smart working che vuole avere vicino sia il mare che la montagna, attrazioni turistiche e natura e servizi lavorativi di alto livello. A novembre dello scorso anno abbiamo firmato il protocollo di intesa con l’amministrazione comunale di Castelbuono e con l’associazione South Working e il progetto è iniziato.- Qual è l’obiettivo del South Working Castelbuono?- Si basa sulla voglia di dare risposta a un fenomeno che è quello della comunità di lavoratori del sud che lavorano al nord e che tornano nei luoghi di origine o che si trasferiscono in piccoli centri che possono ripopolarsi.- Quante postazioni e luoghi di coworking ci sono a Castelbuono?- Abbiamo 24 postazioni dotate di WiFi, distribuite tra il Castello medievale del borgo, il Castello dei Ventimiglia, nel Chiostro di San Francesco, e nel Palazzo Speciale. È facilissimo accedere ai luoghi di coworking: basta fare una card da 10 euro con cui oltre a poter usufruire dello spazio di lavoro, si può usufruire di sconti nei ristoranti per la pausa pranzo tra lunedì e venerdì e sconti sui soggiorni, fino al 30%. Inoltre, grazie a un nuovo accordo con il Museo Civico e con quello Naturalistico i titolari possono accedere gratuitamente.- Qual è il primo bilancio dell’esperienza?- Si tratta del primo coworking pubblico-privato in Italia e anche se non ci eravamo creati tante aspettative, abbiamo raggiunto in poche settimane 150 card, con 80 abbonamenti sfruttati a pieno e il desiderio dei lavoratori di tornare.Inoltre lavorando in compagnia si creano sinergie, si conosce nuova gente in un ambiente amichevole e professionale e nascono progetti. È già accaduto, è nata un’associazione che intende investire su innovazione e sostenibilità ed è frutto del south working.

raus jUEde Gli smart-workers privati saranno i primi ad essere licenziati nella crisi economica in arrivo in autunno. Quelli poi cui le ditte del nord hanno consentito di tornare a casa loro nel sud per lavorare in remoto, è come se avessero già il foglio di licenziamento in tasca. Altro che iniziative balorde come quella dell'articolo. 0

Rachele Samo

Rachele Samo

