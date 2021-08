https://it.sputniknews.com/20210808/aiuto-bagnino-in-russia-drone-salva-un-bagnante-che-stava-affogando-12425348.html

Il vacanziere è stato salvato grazie al sistema di monitoraggio che impiega i droni introdotto dall'amministrazione locale. 08.08.2021, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto nella città balneare russa di Anapa, sul Mar Nero. Un giovane si è allontanato troppo dalla spiaggia e ha iniziato ad annegare.Il bagnante è stato notato dal sistema di monitoraggio e verso la sua posizione è stato inviato un drone con un salvagente.L'amministrazione cittadina ha spiegato in un post su Instagram che il drone ha raggiunto il ragazzo in pochi secondi e gli ha gettato il giubbotto di salvataggio, con ausilio del quale è riuscito a reggersi sull'acqua fino all'arrivo dei soccorritori sulla barca.Una volta arrivato sulla costa, il giovane ha ricevuto l'assistenza medica necessaria. I droni di salvataggio sono stati messi in funzione sulle spiagge di Anapa quest'anno.

