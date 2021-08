https://it.sputniknews.com/20210807/weekend-da-bollino-nero-sabato-e-domenica-previste-code-e-traffico-intenso-verso-sud-12413580.html

Weekend da bollino nero, sabato e domenica previste code e traffico intenso verso Sud

Weekend da bollino nero, sabato e domenica previste code e traffico intenso verso Sud

Traffico intenso per il primo weekend dell'esodo di agosto

2021-08-07T08:15+0200

2021-08-07T08:15+0200

2021-08-07T08:15+0200

esodo

autostrade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/12414335_0:594:2049:1746_1920x0_80_0_0_c7e604cf245bf6e627ab31c442176dd8.jpg

Lunghe code e traffico intenso per il secondo weekend di agosto. Bollino nero secondo le previsioni dell’Anas che monitora la situazione lungo la rete autostradale italiana.Sabato e domenica, infatti, è previsto l’esodo dei vacanzieri diretti verso le destinazioni per le ferie di agosto.Gli orari e le rotte più criticiL’Anas prevede possibili code per l’intera giornata di sabato e quella di domenica.In particolare, sull’A2, l’Autostrada del Mediterraneo, che attraversa la Campania, la Basilicata e la Calabria, sulla A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo.Traffico intenso anche su diverse strade statali tra cui la 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore in Calabria; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna e la strada statale 148 Pontina nel Lazio.La pandemia aumenta il traffico in ItaliaL’Anas nel suo bollettino segnala che “più degli altri anni, a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade”.Per Paolo Maria Pomponio, direttore del servizio di polizia stradale, sentito da Lapresse, si tratterà di “un fine settimana molto impegnativo”.

raus jUEde La gente pensa che andando in vacanza due settimane, quando rientra i problemi sono spariti: non sanno, e forse non vogliono sapere, che andiamo verso la catastrofe. Sembrano i passeggeri del Titanic che ballano al suono dell'orchestrina quando ormai la parete di ghiaccio sovrasta la nave. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

esodo, autostrade