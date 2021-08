https://it.sputniknews.com/20210807/tokyo-2020-ora-latletica-reclama-piu-spazio-risultati-straordinari-meritiamo-attenzione-12420053.html

Tokyo 2020, ora l'atletica reclama più spazio: "Risultati straordinari, meritiamo attenzione"

Tokyo 2020, ora l'atletica reclama più spazio: "Risultati straordinari, meritiamo attenzione"

Il numero uno della Fidal ha auspicato che l'attenzione sul mondo dell'atletica possa rimanere alta, nonostante il fisiologico calo del clamore mediatico che...

L'atletica italiana ha conquistato le luci della ribalta, al termine di quella che non può che essere definita una settimana storica.E dopo i successi di Marcell Jacobs nei 100 m e della squadra italiana nella 4x100 maschile, ma anche gli ori di Gimbo Tamberi nel salto in alto e di Massimo Stano e Antonella Palmisano nella 20 km di marcia maschile e femminile, la regina degli sport reclama più attenzione e più spazio, in un Paese calciocentricoSecondo il numero uno di Fidal, per migliorare i risulati di Tokyo tra 3 anni a Parigi, o comunque almeno confermarli, sarà necessario operare un importante lavoro di allargamento della base, che porti più atleti italiani possibili ad essere competitivi nell'appuntamento transalpino:In conclusione, non è mancato un riconoscimento al direttore tecnico Antonio La Torre, senza dubbio uno degli artefici del grande exploit dell'atletica azzurra a Tokyo:"Antonio è bravo, non devo scoprirlo io. Ci si è affidati a lui per questo periodo e il gruppo gli ha risposto. Se verrà confermato? Ne parleremo. Ieri scherzavamo proprio su questo: ‘Quasi quasi, andiamo in conferenza ci dimettiamo'", ha affermato.

