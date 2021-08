https://it.sputniknews.com/20210807/tokyo-2020-con-38-medaglie-e-record-assoluto-per-litalia--12417859.html

Tokyo 2020, con 38 medaglie è record assoluto per l'Italia

Tokyo 2020, con 38 medaglie è record assoluto per l'Italia

Gli azzurri a Tokyo hanno conquistato finora 38 medaglie, di cui 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi. 07.08.2021, Sputnik Italia

Comunque vada a finire, quella di Tokyo 2020 rimarrà nella storia come un'Olimpiade memorabile, per la spedizione azzurra.Con i tre ori e il bronzo conquistati nella giornata di ieri, l'Italia ha infatti raggiunto quota 38 medaglie complessive, facendo così segnare un nuovo record assoluto nella manifestazione a cinque cerchi.Raggiunto e ampiamente superato, dunque, il precedente primato di 36 medaglie complessive, fatto segnare per la prima volta nel 1932 a Los Angeles e poi eguagliato nelle Olimpiadi casalinghe di Roma 1960, una vita fa.Il CONI, alla vigilia della partenza per il Giappone, si aspettava un risultato minimo di 30 medaglie per poter reputare soddisfacente la spedizione italiana nel Paese del Sol Levante.I protagonisti del successo azzurro (finora)Ma andiamo dunque a vedere chi sono i volti che hanno reso grande l'Italia in questi Giochi Olimpici estivi:Medaglie d'oroMedaglie d'argentoMedaglie di bronzo

