Tabacci si difende: “Mio figlio in Leonardo non ha poteri, attacchi pieni di falsità”

Il sottosegretario ha rimesso la delega all’Aerospazio dopo le critiche della Lega su presunto conflitto di interessi. 07.08.2021, Sputnik Italia

Bruno Tabacci spiega sulle colonne del Corriere della Sera le ragioni della decisione di rimettere nelle mani del premier Mario Draghi la delega su Spazio e Aerospazio, dopo le polemiche sull’assunzione del figlio da parte di Leonardo.Il sottosegretario, inoltre, ci tiene a smentire una “sequela di attacchi strumentali pieni di falsità”: dal malore avuto a Palazzo Chigi dopo un litigio con Draghi, mai incontrato quel giorno, all’incarico alla Fornero, “falso”, alla consulenza ad Arcuri, anche questo falso.Tabacci ha deciso di rimettere le deleghe “per non creare difficoltà ulteriore al governo del mio Paese, a fronte di una sequela di attacchi strumentali piena di falsità, non avendo ‘bestie’ sui social né schieramenti politici per difendermi”.L’attacco per la gestione dei programmi spazialiPer il sottosegretario la vera motivazione dietro gli attacchi contro di lui non è il presunto conflitto di interessi, ma “la gestione dei programmi spaziali” perché “ci sono interessi enormi, specie ora che è partita una nuova corsa mondiale allo spazio”.E infine una risposta alla Lega che ha fatto partire il tam tam delle polemiche: “Non accetto di farmi fare la morale da chi ha fatto sparire 49 milioni e dice ‘li abbiamo spesi in manifesti’, da chi è andato a dire in giro che sotto i 40 anni non ci si deve vaccinare. Chi fa politica così è pronto a tutto”.

https://it.sputniknews.com/20210806/tabacci-lascia-la-delega-allaerospazio-dopo-la-polemica-sullassunzione-del-figlio-a-leonardo-12404417.html

