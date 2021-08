https://it.sputniknews.com/20210807/super-mario-bros-una-copia-in-edizione-limitata-venduta-allasta-ad-oltre-2-milioni-di-dollari-12422108.html

Super Mario Bros, una copia in edizione limitata venduta all'asta ad oltre 2 milioni di dollari

Soltanto lo scorso mese una copia di Super Mario 64 era stata aggiudicata per oltre 1,5 milioni di dollari. 07.08.2021, Sputnik Italia

Un esemplare unico di Super Mario Bros. è stato aggiudicato all'asta per l'incredibile cifra di $ 2 milioni, un nuovo record per un solo videogioco.Stando a quanto riportato dal sito Rally, questa speciale versione del gioco è contenuta in una confezione originale e fa parte di una stampa a numero estremamente limitato.Rally, il venditore di questo articolo più unico che raro, ha attuato una nuova politica che permette l'acquisto dele azioni di oggetti da collezione particolarmente costosi, quali carte da baseball, fumetti, auto, così da garantire agli azionisti ritorni da capogiro al momento della vendita definitiva.Per quanto riguarda la copia di Super Mario Bros in questione, infatti, si parla di un guadagno netto pari al 900%.Fino ad oggi il record di gioco più costoso era detenuto da una copia di Super Mario 64, che a luglio è stata venduta tramite Heritage Auctions alla cifra di $ 1,64 milioni, superando il precedente record di The Legend of Zelda, venduto per 870.000 dollari.

