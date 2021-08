https://it.sputniknews.com/20210807/sul-green-pass-la-lega-di-salvini-si-spacca-20-sono-pronti-a-votare-contro-in-parlamento-12416578.html

Sul green pass la Lega di Salvini si spacca, 20 sono pronti a votare contro in Parlamento

Dopo la pausa estiva al leader del Carroccio spetterà il duro compito di tenere unito il partito, dove una frangia si è apertamente schierata contro la... 07.08.2021, Sputnik Italia

Le voci fuori dal coro nella Lega sulla questione green pass non sono più un fatto isolato. Dopo che nel Consiglio dei ministri di giovedì scorso le richieste presentate dal ministro leghista Massimo Garavaglia sono state praticamente spazzate via, eccetto il no al green pass per i servizi di ristorazione interni agli alberghi, la fronda contraria alla misura cresce e sarebbero 20 i parlamentari pronti a votare contro quando il nuovo decreto approderà in Aula.I contrari e i 900 emendamentiSulla presunta vittoria leghista sul green pass, il leghista Armando Siri, non si lascia convincere: è “un modo subdolo per costringere tutti a vaccinarsi con il ricatto di non poter più neppure andare a scuola”.Siri promette battaglia in Parlamento e anche un voto contrario se la misura non sarà modificata. Per Claudio Borghi, leghista sceso in piazza contro il green pass, la Lega è stata ignorata in Cdm: “Banalmente ci hanno detto di no” e “ora attendiamo che il decreto arrivi in Parlamento, a settembre. La Lega ha preparato 900 emendamenti”.

Emy Li Be... Lasciamo beneficio del dubbio che in quel partito ci sono alcuni che ancora hanno la coscenza ma cosi di primo impatto sembra che gli ultimi passi di Conte gli hanno fatto svegliare (la coscenza)... 1

Riccardo PECCATO SOLO 20? SI OTTIENE POCO.MA IL DL.VALE 60 G. POI O SI CONVERTE IN LEGGE O DECADE.ADESSO I DISCRIMINATI SARANNO ALTRI.MA SEMPRE ITALIANI. 0

