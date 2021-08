https://it.sputniknews.com/20210807/spazio-lesplosione-di-una-supernova-immortalata-per-la-prima-volta-dagli-scienziati--12417175.html

Spazio, l'esplosione di una supernova immortalata per la prima volta dagli scienziati

In precedenza mai nessun gruppo di ricerca era riuscito a catturare il momento esatto dell'esplosione di una supernova, a causa dell'estrema rapidità del... 07.08.2021, Sputnik Italia

Gli astronomi dell'Australian National University sono stati in grado di catturare per la prima volta nella storia il momento esatto dell'esplosione di una supernova. A riportare la notizia è il portale scientifico specializzato phys.org, sottolineando che la massa stimata del corpo celeste era cento volte superiore rispetto a quella del sole.Secondo l'esperto la rapidità dell'esplosione rende molto difficile una sua rilevazione alla maggior parte dei telescopi. I dati che gli scienziati avevano fino ad ora erano incompleti e riguardavano solo le conseguenze della morte di una stella.In futuro, si prevede di poter utilizzare tali informazioni per identificare altre supernove.Che cos'è una supernovaUna Supernova è il fenomeno di esplosione una stella e rappresenta l’ultimo atto, distruttivo e spettacolare, del ciclo evolutivo di stelle molto massive.Durante l’esplosione viene liberata un’energia enorme e la stella diventa così luminosa da splendere più di una intera galassia. La luce emessa dalla stella in seguito all’esplosione dura qualche mese ed è paragonabile a quella che il nostro Sole è in grado di emettere in un miliardo di anni!

raus jUEde E' comunque la foto di un evento accaduto nel passato, visto che l'astro dista un cospicuo numero di anni luce da noi. 0

Notiziario

