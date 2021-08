https://it.sputniknews.com/20210807/sicilia-tamponi-nei-siti-archeologici-per-chi-non-ha-il-green-pass-ecco-quali-sono-12419022.html

Sicilia, tamponi nei siti archeologici per chi non ha il green pass: ecco quali sono

Sicilia, tamponi nei siti archeologici per chi non ha il green pass: ecco quali sono

L'iniziativa è stata adottata per favorire l'accesso nei luoghi della cultura siciliani anche a chi è sprovvisto di green pass, nel rispetto delle nuove...

Chi non ha il green pass da oggi potrà accedere comunque in musei, parchi archeologici e ville siciliane. La regione Sicilia, con un'iniziativa, ha predisposto la possibilità di effettuare i tamponi rapidi in alcuni siti archeologici, per consentire a tutti l'accesso ai luoghi di cultura, nel rispetto della nuova normativa contro il coronavirus. Lo si apprende dal sito della Regione. Al momento l'iniziativa coinvolge la Valle dei Templi di Agrigento; il Parco di Giardini Naxos e il Teatro greco di Taormina; la Villa del Casale di Piazza Armerina; i Parchi archeologici di Siracusa, Selinunte e Segesta; la Galleria Abatellis e il Museo Salinas a Palermo. Un provvedimento analogo è stato adottato in via sperimentale alla vigilia dell'obbligo del green pass dal parco archeologico di Pompei in collaborazione con la regione Campania e l'asl di Napoli. Nella nota non è specificato se anche in questo caso i tamponi verranno effettuati gratuitamente.

