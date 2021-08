https://it.sputniknews.com/20210807/sergio-mattarella-e-arrivato-ad-alghero-per-le-vacanze-estive-12424094.html

Sergio Mattarella è arrivato ad Alghero per le vacanze estive

Il capo dello Stato è arrivato nella rinomata località turistica della Sardegna dove trascorrerà due settimane in assoluto relax. 07.08.2021, Sputnik Italia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato sabato pomeriggio in Sardegna, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza. Il suo aereo, un volo di Stato partito da Ciampino, è atterrato poco prima delle 16.20 all'aeroporto di Alghero. Lo si apprende da una nota Ansa. Mattarella è stato scortato fino alla villa di Porto Conte, che l'Aeronautica militare ha messo a disposizione del Capo dello Stato. Gli stessi alloggi hanno accolto nel recente passato anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad attendere il presidente nella foresteria c'erano la prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, e il sindaco di Alghero, Mario Conoci.Dalle prime indiscrezioni rivelate da Ansa, Mattarella visiterà il faro militare di Capo Caccia e la Grotta di Nettuno, una delle principali attrazioni naturalistiche del territorio, caratterizzata dalla presenza di stalattiti e stalagmiti, all'interno della quale si trova un lago di acqua salata lungo 120 metri. Il presidente potrà godere di due settimane tra gite in barca, spiagge private, in assoluto relax.

Irina Derefko Andasse a vedere il disastro che si è consumato in quella martoriata terra, invece!!! Perchè in vacanza? Lavoro usurante...... 3

raus jUEde Spero che lì trovi anche la sua tomba, perchè un traditore del genere non merita altro. 2

