Rimini: festa grande per i 50 anni di Italia in Miniatura

Rimini: festa grande per i 50 anni di Italia in Miniatura

Il parco tematico riminese di Italia in Miniatura festeggia il mezzo secolo di storia con un a grande festa alla quale hanno partecipato ospiti dello... 07.08.2021, Sputnik Italia

"Italia in Miniatura", parco tematico riminese fondato il 4 luglio 1970, ha permesso a migliaia di cittadini italiani e stranieri di godere delle bellezze italiane all'interno di un unico luogo.All'evento hanno partecipato il management di Costa Edutainment, ospiti dello spettacolo e della cultura, 1200 riminesi che hanno preso parte alla festa registrandosi sul sito del grande parco tematico, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l'ex proprietario del parco Paolo Rambaldi."Festeggiamo le nozze d'oro del parco con il territorio riminese. Un traguardo importante per un'attrazione che unisce educazione e divertimento permettendo a tutti i visitatori di 'viaggiare' tra le tante bellezze del nostro Paese. Un parco, un'azienda [...] che fino ad oggi ha attirato 30 milioni di persone da tutto il mondo" ha commentato Bonaccini, come riporta Ansa.Dopo la consegna a Bonaccini e Gnassi delle "chiavi" di Italia in Miniatura, la festa si è conclusa con uno spettacolo di fuochi, effetti e colonne sonore firmato dal maestro Antonio Scarpato.La festa, che originariamente doveva tenersi il 4 luglio dell'anno scorso, è slittata a causa della pandemia e l'evento si è tenuto questo venerdì 6 agosto con l'apertura straordinaria del parco fino alle 22.

Andrea L' ITALIETTA É GIÀ UNA MINIATURA (O UNA MINA?). CI SONO DELLE OCCASIONI NELLE QUALI NON C' È VIRUS CHE TENGA. OLTRE A QUESTA CAZZATA, I MAXISCHERMO PER GLI EUROPEI P. E. TESTA GROSSA BONACCINI DUCETTO IN MINIATURA NON SO SE FAI PIÙ RABBIA PENA SCHIFO O MALINCONIA. 1

