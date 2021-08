https://it.sputniknews.com/20210807/ondata-di-caldo-africano-sullitalia-attese-temperature-fino-a-45-gradi--12422581.html

Ondata di caldo africano sull'Italia: attese temperature fino a 45 gradi

Temperature record fino a Ferragosto su tutto lo stivale. In quali città ed in quali giorni farà più caldo.

L'Italia sarà interessata da un'ondata di caldo rovente, che si preannuncia come la più torrida della stagione, con temperature sopra la norma.Picchi fino a 45 gradi, stando alle previsioni degli esperti di ilmeteo.it, si dovrebbero registrare da domenica fino al 14 agosto, per quello che viene definito "un evento estremo con pochi precedenti".In questi giorni la penisola sarà interessata da un vasto campo di alta pressione, che "si allungherà dall'interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo".Previsto dunque sole su tutta l'Italia per l'intera settimana, con i valori termici medi che arriveranno a toccare i 28-30 gradi anche a 1.500 metri di altezza:A differenza dei mesi di giugno e di luglio, poi, l'aria calda si propagherà anche nelle regioni del Nord, finora interessate perlopiù da forti precipitazioni, "con valori che si spingeranno ben oltre i 36-37 gradi in molte città delle pianure".

