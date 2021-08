https://it.sputniknews.com/20210807/not-italy-again-la-delusione-dei-tabloid-inglesi-per-la-sconfitta-nella-staffetta-4x100--12416318.html

"Not Italy again", la delusione dei tabloid inglesi per la sconfitta nella staffetta 4x100

Fino all'ultimo metro, il Regno Unito sembrava essere certo della medaglia d'oro nella staffetta 4x100 maschile. 07.08.2021, Sputnik Italia

olimpiadi

olimpiadi 2020

Quella del 2021 sarà ricordata come un'estate maledetta per lo sport inglese, almeno per quanto concerne i confronti diretti con l'Italia.Da Wembley a Tokyo, la musica sembra non essere cambiata, con gli azzurri che, dopo aver rifilato una cocentissima delusione ai tifosi d'oltremanica nella finale di Euro 2020, si sono ripetuti ieri con il trionfo all'ultimo centimetro nella finale della staffeta 4x100 maschile delle Olimpiadi.Un boccone davvero amaro da mandare giù per i sudditi di Sua Maestà, che devono inchinarsi ancora una volta all'Italia, lasciandole il gradino più alto del podio, dovendosi accontentare della seconda posizione."Not Italy again" (Non di nuovo l'Italia), è questo il titolo con cui il Daily Mail ha commentato la sconfitta maturata allo stadio Olimpico di Tokyo, in un pezzo nel quale vengono però riconosciuti i meriti degli azzurri:Sulla stessa linea, sostanzialmente, anche altri importanti quotidiani britannici, come il The Sun che titola "Second Best" (Eterni secondi) e, il The Times, che invece recita "The italians again" (Ancora una volta gli italiani).Più diplomatico il The Guardian, che invece parla della "Italy's fairytale" (la favola italiana), sottolineando l'impresa compiuta dal quartetto azzurro a Tokyo.La delusione del commentatore è viraleMa a dare la vera misura della cocente delusione sportiva maturata ieri ci ha pensato il video, diventato in breve tempo virale sui social, in cui un teleconista inglese si vede strozzare in golal'urlo di gioia per la vittoria, sfuggita proprio all'ultimo secondo.La vittoria dell'Italia nella 4x100 Ieri la nazionale italiana ha conquistato il suo quinto oro nell'atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo, con la vittoria nella staffetta 4x100 maschile.Il quartetto Patta-Jacobs-Desalu-Tortu ha dato il massimo, e con una grandissima prova corale, ed un'ultima frazione a dir poco superlativa, è riuscita ad avere la meglio della Gran Bretagna.

