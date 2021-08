https://it.sputniknews.com/20210807/monopattino-elettrico-stretta-in-arrivo-divieto-per-minori-obbligo-di-casco-limiti-di-velocita-12423765.html

Monopattino elettrico, stretta in arrivo: divieto per minori, obbligo di casco, limiti di velocità

Monopattino elettrico, stretta in arrivo: divieto per minori, obbligo di casco, limiti di velocità

Approdato in Italia poco prima del lockdown è diventato rapidamente il veicolo di sharing più diffuso. Il parlamento lavora ad una proposta di legge per... 07.08.2021, Sputnik Italia

Stretta in arrivo per il monopattino elettrico, il veicolo che ha cambiato il volto della sharing mobility. In poco tempo è diventato il veicolo più condiviso nelle città italiane e adesso il Parlamento si prepara a regolamentarne l'utilizzo in strada e pista ciclabile, con una proposta di legge.Secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, l'anno del primo lockdown ha visto un exploit della sharing mobility e i servizi di noleggio del monopattino hanno realizzato numeri senza precedenti proprio nell'anno della pandemia. Anche grazie agli incentivi del governo (sconto del 60% e bonus) in 12 mesi diventa il numero uno nel nostro Paese, tanto che "un veicolo condiviso su 3 è un monopattino", precisa l'osservatorio.L'estrema disinvoltura con cui un veicolo così leggero viene utilizzato in strada, pista ciclabile e persino sul marciapiede, è spesso causa di incidenti anche mortali. Pertanto il legislatore ritiene necessario definire delle regole per limitarne l'utilizzo. Tra i punti cardine della proposta di legge, firmata dal deputato di Forza Italia Roberto Rosso, con relatrice Elena Maccanti della Lega , c'è l'introduzione del limite di velocità e il divieto di conduzione per minorenni. Come per le auto, il monopattino elettrico potrà essere guidato solo da chi ha compiuto 18 anni, con i seguenti limiti di velocità: Il marciapiede diventa zona off limits, lì il monopattino dovrà essere portato a mano. La bozza contiene inoltre:

