Migranti, in 70 arrivati con un nuovo sbarco nella Locride

L'imbarcazione è arrivata venerdì sera a Roccella dopo essere stata soccorsa da motovedette della Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. 07.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-07T10:01+0200

Nuovo sbarco in Calabria, nella Locride, dove venerdì sera a Roccella Ionica sono arrivate 70 persone a bordo di un vecchio peschereccio in difficoltà. La barca è stata soccorsa in mare dai militari della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. I migranti, di varie nazionalità, sono tutti di sesso maschile. Tra loro c'è qualche minore. Una volta raggiunti dalle motovedette sono stati trasbordati e condotti in porto. Una volta sbarcati i migranti sono stati sottoposti al tampone molecolare e successivamente alloggiati momentaneamente nel centro di primo soccorso di Roccella, struttura messa a disposizione dal Comune e gestita dalla locale sezione della Protezione Civile.Con quello di oggi salgono a 16 gli sbarchi di migranti nella Locride negli ultimi due mesi.

Riccardo

AVANTI. TUTTI QUA. TUTTI LO SANNO CHE IN ITALIA. SI ENTRA E SI ESCE COME SI VUOLE.TI ACCOLGONO TI MANTENGONO E POI FAI COME PUOI COME VUOI.TANTO PURE LE LEGGI PER I CLANDESTINI SONO MORBIDE E. PERMISSIVE.LO SANNO TUTTI GIA PRIMA DI PARTIRE. IN MARE C'È SEMPRE QUALCUNO IN AIUTO IN SOCCORSO,LO SANNO GIA PRIMA DI PARTIRE. E LA LAMORGESE DI MAIO GIOVANNINI MA SOPRATUTTO DRAGHI DOVE SONO?CHE FANNO? ANZI COSA NON FANNO? ORMAI IL NOSTRO DESTINO E LASCIARSI PIANO PIANO INVADERE, SOSTITUIRE E COMANDARE

1