Microplastiche, dal Po 145 tonnellate all'anno nel mar Adriatico

Il Po è meno inquinato del Danubio. Lo rivela una stima dell'Università di Ferrara della concentrazione di particelle di materie plastiche presenti nel fiume... 07.08.2021, Sputnik Italia

Ogni anno il Po riversa nel mar Adriatico circa 145 tonnellate di microplastiche. Lo ha stimato l'Università di Ferrara con una sperimentazione durata un anno e una raccolta di dati alla sezione del fiume presso Santa Maria Maddalena. Lo studio "Temporal variation of floatable plastic particles in the largest Italian river, the Po" è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Marine Pollution Bulletin. Fa parte di un più ampio progetto volto a fornire un quadro aggiornato sull'inquinamento da plastiche e microplastiche nel settore nord-occidentale del Mare Adriatico. Il Po è il maggiore contribuente di acqua dolce al mare Adriatico. Le acque superficiali sono state campionate nel 2019 con una rete a strascico Manta, con frequenza quasi bimestrale. Le microplastiche corrispondono all'80,6% delle particelle raccolte. Il carico maggiore di particelle è stato in autunno e primavera, in correlazione con il regime idraulico.

