Messi vicino al Qatar, l'Al Sadd gli avrebbe offerto un contratto da 850 milioni di euro

Messi vicino al Qatar, l'Al Sadd gli avrebbe offerto un contratto da 850 milioni di euro

Dopo il suo recente divorzio dal Barcelona, Leo Messi si è trasformato nel calciatore più ambito sul mercato internazionale. 07.08.2021

Un altro giorno, un'altra voce di trasferimento su Lionel Messi. Mentre da più parti viene dato per fatto il suo passaggio al PSG, questa volta l'argentino è stato collegato al club qatariota dell'Al Sadd, come riferito dal portale Soccegator, che ha citato le sue fonti.Secondo l'outlet, il club avrebbe offerto al campione di Rosario, che compirà 35 anni l'anno prossimo, un contratto triennale del valore di complessivo di 850 milioni di euroAd alimentare la voce, è però anche il fatto che l'Al Sadd sia allenato da un altra leggenda blaugrana, Xavi, che in passato aveva espresso più volte interesse a lavorare di nuovo la Pulga in qualità di allenatore.Dove giocherà l'anno prossimo Leo Messi?Il 5 agosto è stato reso noto che l'attaccante argentino, considerato da molti uno dei più talentuosi della storia dle calcio, non rinnoverà con il Barcellona, il club con cui è stato legato contrattualmente per 21 anni. Il presidente del club, Joan Laporta, ha rivelato venerdì che la firma di Messi avrebbe messo a rischio finanziario il club per 50 anni.Finora, l'ipotesi che più accreditata per il trasferimento del campione argentino sembra essere il Paris Saint Germain di Nasser Al-Khelafi, che andrebbe così a comporre un trio stellare con Kylian Mbappé e Neymar.

