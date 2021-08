Meloni: “Il governo si assuma la responsabilità, il green pass è un obbligo vaccinale mascherato”

https://it.sputniknews.com/20210807/meloni-il-governo-si-assuma-la-responsabilita-il-green-pass-e-un-obbligo-vaccinale-mascherato-12415963.html

07.08.2021

Giorgia Meloni attacca a tutto campo in un’intervista a La Stampa, in cui parla di vaccini, green pass, scuola, tamponi, corsa al Quirinale e unione del centrodestra.Meloni chiede all’esecutivo di assumersi la responsabilità di rendere obbligatorio il vaccino, se lo ritiene necessario: “Non sarà che scelgono l’obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?”, si domanda.Draghi si affida troppo a SperanzaAltro elemento che la leader di Fratelli d’Italia critica nell’ambito del governo è la scelta del premier Mario Draghi che “mi pare sia molto incline a sposare la linea di Speranza” con “provvedimenti ridicoli e che non poggiano su evidenze scientifiche”.Tamponi o vaccini?Inoltre, aggiunge Meloni, sulla proposta di rendere il tampone gratuito in funzione del green pass, “il governo mi ha risposto che non si può fare il tampone gratuito perché è un disincentivo alla vaccinazione”.Centrodestra unito ma servono segnaliMeloni torna poi sul tema dell’unità del centrodestra, una proposta cara al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ne ha parlato di nuovo in un incontro a villa Certosa.La numero uno di Fdi crede nell’obiettivo dell’ex premier ma chiede di “avere segnali chiari.Voglio sperare che FI e Lega considerino la maggioranza arcobaleno un fatto accidentale”.E Meloni ricorda le mancate poltrone in commissione vigilanza, nel Cda Rai e in altri posti chiave da cui Fdi è rimasta esclusa ed isolata con i propri candidatiLa corsa al QuirinaleInfine, Meloni non risparmia una stoccata neanche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Per questo Meloni pensa a un candidato alla successione a Mattarella che non sia di parte ma che faccia rispettare le regole e non sa ancora se si tratterà di Draghi.

