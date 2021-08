https://it.sputniknews.com/20210807/libia-accordo-operazione-irini---missione-eubam-per-il-controllo-delle-frontiere-12420751.html

Libia, accordo Operazione Irini - missione EUBAM per il controllo delle frontiere

A seguito dell'accordo amministrativo nel dicembre 2020, l'operazione EUNAVFOR MED IRINI ha firmato un accordo di lavoro con la Missione dell'Unione europea di... 07.08.2021, Sputnik Italia

Sia IRINI che EUBAM stanno assistendo il popolo libico nei loro sforzi per ripristinare la pace, la sicurezza e lo Stato di diritto nello Stato della Libia. Con questo accordo - riconoscendo l'importanza di attuare l'approccio integrato dell'UE in Libia - l'Operazione IRINI e l'EUBAM instaurano una cooperazione efficace al fine di rafforzare le rispettive azioni e rispondere alle nuove questioni emergenti relative alla Libia.Durante l'amichevole incontro a margine della firma ufficiale al EUNAVFOR Med IRINI OHQ a Roma Natalina Cea, Capo della "Missione EUBAM Libia", ha espresso la sua soddisfazione per questo importante accordo. "E' un accordo importante per il controllo delle frontiere terrestri e marittime firmato in un momento di particolare importanza per la Libia" ha detto Cea.L'Operazione IRINI e l'EUBAM Libia hanno deciso di cooperare, nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di sostenere le autorità libiche competenti nello sviluppo delle capacità marittime, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità e alla formazione della Guardia costiera libica e della sicurezza portuale. "Lo scambio di buone pratiche e informazioni rafforzerà l'approccio integrato che fa parte della visione dell'UE in Libia", ha sottolineato il contrammiraglio Fabio Agostini, OpCommander di IRINI, al termine dell'incontro.La cooperazione tra l'Operazione IRINI e l'EUBAM si concentra anche sulla cooperazione in settori come il traffico di armi, il contrabbando di petrolio e la criminalità organizzata.

Andrea IMPERIALISTI VIA DALLA LIBIA. PAGATE PER I DANNI CHE AVETE CAUSATO CON LA GUERRA E CON L' OCCUPAZIONE. IL POPOLO LIBICO HA BISOGNO SOLO DI UN LEADER CHE HA GIA': IL FIGLIO DEL MARTIRE GHEDDAFI. 1

