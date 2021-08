https://it.sputniknews.com/20210807/incendi-in-sicilia-nello-musumeci-dichiara-lo-stato-demergenza-per-sei-mesi-12416687.html

Incendi in Sicilia, Nello Musumeci dichiara lo stato d'emergenza per sei mesi

Non dà tregua il fuoco in Sicilia, che dà settimane sta divorando ettari di demanio forestale e terreni agricoli. Per la commissione antimafia dietro i roghi... 07.08.2021, Sputnik Italia

In Sicilia è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi. Lo ha annunciato venerdì sera il presidente della Regione, Nello Musumeci, al termine di una riunione straordinaria governo. Il provvedimento è stato predisposto dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina per far fronte agli incendi divampati nelle scorse settimane. Le fiamme, favorite dalle elevate temperature e dai venti caldi, hanno inghiottito ettari di verde, penetrando fino alla città di Catania. Gli incendi in SiciliaL'emergenza non è terminata. Il caldo torrido previsto per i prossimi 10-15 giorni, fa temere nuovi roghi, spesso innescati dalla mano umana. Sugli incendi sta indagando la Commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana, dopo l'audizione di alcuni proprietari di fondi agricoli arsi dalle fiamme. E' emersa l'inquietante ipotesi che dietro le fiamme possa esserci la mafia. Alcuni agricoltori hanno infatti raccontato di essere stati avvicinati da intermediari affinché cedessero i terreni a imprenditori che intendevano realizzare nuovi impianti fotovoltaici.I grandi incendi in Sicilia continuano dalla scorsa settimana. 124 squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento delle fiamme. In precedenza il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, ha affermato che i piromani meriterebbero l'ergastolo.

raus jUEde Lo stato di emergenza significa per la Regione Sicilia spendere d'urgenza a trattativa privata e senza controllo contabile (cosa già praticata comunque in Sicilia) La prima corona di fiori al funerale dell'assassinato è sempre quella del mandante. 0

