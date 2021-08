https://it.sputniknews.com/20210807/incendi-in-grecia-il-fuoco-raggiunge-la-periferia-di-atene-residenti-evacuati---video-12419391.html

Incendi in Grecia, il fuoco raggiunge la periferia di Atene: residenti evacuati - Video

Incendi in Grecia, il fuoco raggiunge la periferia di Atene: residenti evacuati - Video

Gli incendi che hanno bruciato le colline attorno ad Atene adesso si dirigono verso la periferia della capitale della Grecia. I residenti sono stati costretti a fuggire dalle proprie case, altri sono stati evacuati porta per porta, mentre le fiamme lambiscono i sobborghi settentrionali. Gli sfollati sono stati momentaneamente alloggiati dalle autorità in rifugi o negli alberghi, che hanno messo a disposizione le proprie camere. Atene è invasa dal fumo, mentre dal centro della città sono visibili i roghi. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per spegnere le fiamme, anche con il supporto di mezzi aerei. Gli incendi sono scoppiati venerdì attorno all'autostrada principale che collega Atene alla Grecia settentrionale. Nelle prime ore di ieri si era già formato un ampio fronte che minacciava le aree residenziali di Thrakomadedones, Stamata e Agios Stefanos, favorito dalle elevate temperature che hanno superato i 45 gradi. Le autorità greche in precedenza hanno dovuto evacuare le persone dal lago di Maratona nell'Attica orientale, che è una delle principali fonti d'acqua per Atene.

