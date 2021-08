https://it.sputniknews.com/20210807/guinea-accertato-un-caso-di-febbre-emorragica-di-marburg-12418897.html

Guinea, accertato un caso di febbre emorragica di Marburg

Guinea, accertato un caso di febbre emorragica di Marburg

Il primo focolaio al mondo di questo virus fu registrato proprio nella cittadina tedesca di Marburg, nel lontano 1967. 07.08.2021, Sputnik Italia

Un caso sospetto del raro virus di Marburg, che causa la forte febbre emorragica, è stato identificato in Guinea, ha affermato il Ministero della Salute nazionale.Il caso sospetto è già stato studiato da due laboratori guineani e sarà nuovamente sottoposto ad accertamenti in Senegal. Le autorità guineane hanno anche ordinato di controllare le persone che hanno contattato il paziente, oltre a rafforzare il controllo sull'area in cui è stato registrato il caso.Il virus prende il nome dalla città tedesca di Marburg, nel cui laboratorio è stato registrato il primo focolaio nel 1967, quando alcuni dei suoi dipendenti contrassero la malattia dopo il contatto con scimmie Grivet infette, importate dall'Uganda.

