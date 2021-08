Green Pass, l'annuncio di Speranza: "Solo ieri scaricati 6,7 milioni certificati"

https://it.sputniknews.com/20210807/green-pass-lannunncio-di-speranza-solo-ieri-scaricati-67-milioni-certificati-12421408.html

Il Ministro della Salute ha fatto il punto sulla diffusione del Green Pass. 07.08.2021, Sputnik Italia

Nelle prime 24 ore dopo la sua introduzione, in Italia sono stati scaricati circa 6,7 milioni di Green Pass.Ad annunciarlo, con un post su Twitter, è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha definito questa cifra "il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani".Speranza ha quindi concluso la propria comunicazione affermando che il Green Pass, unitamente ai vaccini, è uno strumento in grado di contrastare il COVID-19 e che permetterà di vivere "un'estate più sicura".Il Green PassDa ieri sul tutto il territorio nazionale il Green Pass è un requisito necessario per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri, piscine e altri luoghi della cultura e d'intrattenimento.A partire dal mese di settembre è previsto l'obbligo della certificazione sanitaria per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.Attraverso i servizi informativi vaccinali regionali dovrà essere archiviata la relativa documentazione clinica, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse. Le modalità saranno definite dalle singole Regioni/PA.Le vaccinazioni in ItaliaFino ad oggi in Italia sono state somministrate 71,1 milioni di dosi di vaccino anti-COVID-19.Nel complesso, sono 33,1 milioni gli italiani completamente immunizzati, pari al 54,8% della popolazione totale.

