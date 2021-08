https://it.sputniknews.com/20210807/gli-usa-aggiungono-5-nuovi-nomi-alla-lista-dei-terroristi-globali-12418768.html

Gli Usa aggiungono 5 nuovi nomi alla lista dei terroristi globali

Gli Usa aggiungono 5 nuovi nomi alla lista dei terroristi globali

L'annuncio è stato fatto venerdì dal Dipartimento di Stato. Nella lista sono finiti cinque presunti militanti islamisti. 07.08.2021, Sputnik Italia

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiunto venerdì cinque nuovi nomi alla lista dei terroristi globali. Si tratta di presunti militanti islamisti. E' stato chiesto nei loro confronti il blocco di qualsiasi proprietà o interesse negli Usa in loro possesso. Lo ha dichiarato in una nota il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken.Il provvedimento espone a possibili sanzioni statunitensi individui o istituzioni finanziarie straniere che si impegnano in determinate transazioni con i cinque.Il primo nome che compare nella lista è quello di Bonomade Machude Omar, noto anche come Abu Sulayfa Muhammad e Ibn Omar, a capo dei dipartimenti militari ed esteri dell'ISIS*-Mozambico. Omar, da comandante anziano, ha coordinato tutti gli attacchi condotti dal gruppo nel Mozambico settentrionale. In particolare nel marzo 2021 ha guidato l'attacco all'Amarula Hotel di Palma.Gli altri nomi inseriti nella lista sono quello di Sidang Hitta e Salem Ould al-Hasan, alti dirigenti della Jama'at Nusrat* al-Islam wal-Muslimin, con sede in Mali, collegata ad al Qaeda*, così come Ali Mohamed Rage e Abdikadir Mohamed Abdikadir, leader del gruppo al Shabaab della Somalia, ha detto Blinken.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

