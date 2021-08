Giappone: marcia a Hiroshima per il 76° anniversario del primo bombardamento atomico

"Oggi è il 6 agosto, il giorno in cui la bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima. Nonostante ciò, i Giochi Olimpici sono ancora in corso, quindi siamo tutti qui riuniti oggi con più rabbia e protesta non solo contro le Olimpiadi ma anche contro la guerra e le armi nucleari", ha detto Ikegami Atsuko, un manifestante.