Filiera Italia su Green Pass: "Giù del 25% gli ingressi ai ristoranti al chiuso"

Filiera Italia su Green Pass: "Giù del 25% gli ingressi ai ristoranti al chiuso"

07.08.2021

Analizzando le stime delle entrate ai ristoranti al chiuso di ieri, primo giorno di Green Pass obbligatorio, con quelle di venerdì scorso Filiera Italia porta all'attenzione un calo negli ingressi del 25%.Tampone a 8 euro troppo caro ogni 48 oreIn base alle stime gran numero di coloro che rinunciano alla cena fuori sono le famiglie con figli sotto i 18 anni, fascia d'età nella quale la vaccinazione ha ancora percentuali relativamente basse."Ancora troppo bassi i tassi di vaccinazione per i giovani sotto i 18 anni, senza contare che 8 euro ogni 48 ore per per i tamponi sono troppi per buona parte degli italiani che scelgono di andare in vacanza nonostante redditi più bassi" ha continuato Scordamaglia.Filiera Italia: esentare dal Green Pass i ragazzi dai 12 ai 18 anniL'auspicio di Filiera Italia è che la nuova norma venga attuata in modo graduale, con l'esenzione dei minorenni alcuni dei quali non riusciranno ad ottenere la vaccinazione prima di settembre."Serve gradualità nell’introduzione della nuova norma, continuiamo a pensare che bisogna esentare subito la fascia d’età 12/18 anni almeno fino a settembre per sostenere la ripresa e non infliggere una nuova penalità a un settore in difficoltà a cui sin dall'inizio sono stati richiesti i sacrifici maggiori" ha concluso il consigliere delegato Scordamaglia.

Irina Derefko Bene!!! Questa è la giusta strategia. Vedremo poi i ristoratori, con chi se la prenderanno. Con chi non ha voluto fare la terapia genica o, con questi maledetti svenduti che hanno messo in atto decisioni folli. Boicottare tutte le attività che chiedono il green pass!!! 5

raus jUEde Bene, e io risparmio il 25% al mese di spese superflue. 4

