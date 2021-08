https://it.sputniknews.com/20210807/cuba-riceve-una-nave-di-aiuti-umanitari-dal-nicaragua-12417320.html

Cuba riceve una nave di aiuti umanitari dal Nicaragua

La nave nicaguarense AC Sandino è arrivata al porto di Mariel, a circa 50 chilometri a ovest dell'Avana, con un carico di aiuti umanitari per l'isola travolta... 07.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-07T09:43+0200

2021-08-07T09:43+0200

2021-08-07T09:44+0200

"Già sono arrivate al porto cubano le donazioni inviate dal Nicaragua per sostenere l'isola e la complessa situazione che affronta, conseguenza diretta della pandemia di COVID-19 e del blocco degli Stati Uniti", ha confermato un messaggio dell'Agenzia Cubana di Notizie sul suo account Twitter. Il cargo è salpato lunedì dal porto nicaguarense di Arlen Siu, diretto a Cuba. Gli aiuti sono stati inviati in solidarietà dal governo del Nicaragua, per far fronte all'emergenza sanitaria nell'isola, e alla tesa crisi economica che da diversi mesi scuote il Paese, colpito da una grave carenza di cibo e medicine, aggravata dalle sanzioni imposte da Washington.Gli aiuti umanitari ricevuti dal Nicaragua si aggiungono alle altre spedizioni effettuate dalla Russia, il 25 luglio, che includevano 89 tonnellate di cibo e strumenti per far fronte alla pandemia di COVID-19, in un carico composto da farina di frumento, un milione di mascherine usa e getta, lattine di carne e olio di girasole raffinato confezionato in bottiglie di plastica.A fine luglio Cuba ha ricevuto due navi di aiuti umanitari anche dal Messico.

