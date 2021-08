https://it.sputniknews.com/20210807/criptovalute-chainlink-e-filecoin-svilupperanno-contratti-intelligenti-ibridi-12420445.html

Criptovalute, Chainlink e Filecoin svilupperanno contratti intelligenti ibridi

I contratti intelligenti ibridi garantiscono una maggiore affidabilità, riservatezza e scalabilità, oltre a consentire la creazione di app decentralizzate più...

2021-08-07T23:45+0200

Chainlink e Filecoin lavoreranno insieme ad un'iniziativa per sovvenzionare lo sviluppo di contratti intelligenti ibridi, che combineranno oracoli decentralizzati Chainlink e storage decentralizzato Filecoin all’interno di un’unica applicazione.Il funzionamento dei contratti intelligenti ibridi è garantito dallo sfruttamento di un codice che viene eseguito on-chain con i dati trovati off-chain.Attraverso questa doppia architettura viene reso possibile un coordinamento economico avanzato, che favorisce il mantenimento di diverse proprietà delle blockchain come l’immutabilità e la manomissione.Allo stesso tempo, la particolare struttura permette di acquisire funzionalità aggiuntive, quali la riservatezza, la connettività ai sistemi di dati del mondo reale e scalabilità.Con la combinazione di Chainlink e Filecoin, agli sviluppatori si apre la possibilità di creare applicazioni decentralizzate end-to-end, estremamente efficienti in termini di costi e dotate di funzioni di archiviazione immutabili, oltretutto in presenza di una connessione sicura e di origini esterne.Inoltre, il gruppo di lavoro di Chainlinks si è aggregato a Filecoin Launchpad Accelerator in qualità di consulente e ha aiutato il team di Filecoin a utilizzare gli oracoli ed estendere la funzionalità delle loro applicazioni.Recentemente, Filecoin è stato anche sponsor al Chainlink Hackaton 2021, tenutosi la scorsa primavera, e anche uno dei più frequentati.

