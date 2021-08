https://it.sputniknews.com/20210807/covid-italia-anelli-ordine-dei-medici-90-ricoverati-in-terapia-intensiva-non-sono-vaccinati-12419687.html

Covid Italia, Anelli (Ordine dei medici): "90% ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati"

07.08.2021

Circa il 90% dei malati di COVID-19 ricoverati nei reparti di terapia intensiva risultano essere soggetti non vaccinati.E' quanto riferito all'Adnkronos salute da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo):Anelli ha quindi invitato "gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante, ovvero essere disponibili a vaccinarsi".Le considerazioni del presidente del Fnomceo hanno riguardato anche il carattere globale della pandemia, e il conseguente "impegno" morale nel vaccinarsi di fronte al mondo intero:Il COVID-19 in ItaliaIeri in Italia si è registrato un aumento di 6.599 casi di coronavirus, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.383.787.Nell'ultimo bollettino sono state registrate 24 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a quota 128.187.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata di 2.936 unità, cifra che ha portato il totale dei guariti a 4.150.915.

Irina Derefko Ordine dei medici=Associazione a delinquere. 1

raus jUEde Questa marionetta sta parlando di 277 ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia, ovvero del 0,00046 % della popolazione italiana (60 milioni). Siamo a livelli di gente centrata da vasi caduti dai balconi. Inoltre, il venduto sembra non sapere che in Israele l' 80% dei casi di ricoverati in terapia intensiva sono vaccinati completi, su una popolazione vaccinata all' 80%. Pur di prendere qualche soldo, questi pseudo esperti assomigliano sempre di più al personaggio pasoliniano di Accattone. 1

