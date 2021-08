https://it.sputniknews.com/20210807/conte-eletto-leader-m5s-dal-928-degli-iscritti-ce-la-mettera-tutta-e-girero-litalia-12416169.html

Conte eletto leader M5S dal 92,8% degli iscritti: “Ce la metterà tutta e girerò l’Italia”

Conte eletto leader M5S dal 92,8% degli iscritti: “Ce la metterà tutta e girerò l’Italia”

L’ex premier delinea la sua strategia e ringrazia i votanti sulla piattaforma SkyVote, più di 62mila, che hanno scelto di eleggerlo. 07.08.2021, Sputnik Italia

Giuseppe Conte è stato eletto leader del Movimento 5 Stelle dopo la consultazione degli iscritti sulla piattaforma SkyVote. L’ex premier ha ottenuto 62.242 voti, il 92,8% delle preferenze espresse.Conte ha sottolineato la grande partecipazione e il quorum “elevatissimo” che trasmette “grande energia e grande responsabilità”.L’ex premier ha anche ricordato che il voto sulla piattaforma, come per il nuovo statuto, si sta “rivelando una grande festa di partecipazione democratica”.La strategia di Conte per il suo M5SIl neo presidente ha anche delineato le sue prossime mosse e ha chiesto di lavorare “insieme” per il rilancio del Movimento che “mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale”.I punti da portare avanti e quelli da dirimereDavanti a Conte adesso si profila un grosso lavoro. Prima di tutto un vero e proprio programma di governo da rendere operativo con la riforma della Rai, il tavolo sulle riforme costituzionali, il dialogo all’interno del M5S, la lotta alle agromafie.E poi la gestione delle liste alle amministrative e il dialogo con i dissidenti, in particolare sulla riforma Cartabia.

