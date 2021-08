https://it.sputniknews.com/20210807/cile-proteste-per-liberazione-dei-prigionieri-politici-la-polizia-carica-e-disperde-i-manifestanti-12420207.html

Cile, proteste per liberazione dei prigionieri politici: la polizia carica e disperde i manifestanti

Cile, proteste per liberazione dei prigionieri politici: la polizia carica e disperde i manifestanti

Nuove proteste a Santiago centro per chiedere l'indulto per liberare i prigionieri politici, arrestati nelle rivolte del 2019. 07.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-07T16:29+0200

2021-08-07T16:29+0200

2021-08-07T16:29+0200

mondo

cile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/821/02/8210298_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_0bb19e8e3552878f647a802ac98a0069.jpg

La polizia cilena ha usato cannoni ad acqua per disperdere circa 300 manifestanti che venerdì sera hanno manifestato a Santiago, per chiedere la liberazione delle persone arrestate durante l'ondata di proteste del 2019, conosciuta come esplosione sociale. La manifestazione è avvenuta nel luogo simbolo di quell'ondata di rivolte, Plaza Italia, sotto la statua del generale Baquedano, ribattezzata come Piazza della Dignità.I manifestanti sono scesi per strada a chiedere una legge di indulto per i "prigionieri politici", scandendo slogan quali “perdono ora” e “rilasciare i prigionieri per i combattimenti”.La protesta è andata avanti tutta la sera, fino all'intervento della polizia per sgomberare i dimostranti. Si stima che siano almeno 800 i manifestanti rimasti dietro le sbarre dalle proteste esplose quasi due anni fa in Cile , una serie di imponenti manifestazioni che sono durate da ottobre 2019 a marzo 2020. La maggior parte dei prigionieri è in detenzione preventivamente da più di un anno, senza un processo e senza prove a proprio carico.

Andrea I FASCIOLIBERISTI EREDI DI PINOCHET IL MACELLAIO PAGHERANNO CARO PAGHERANNO TUTTO. ALLENDE E I COMPAGNI MORTI TORTURATI IMPRIGIANATI ESILIATI SARANNO VENDICATI. LE SOFFERENZE DEL POPOLO CILENO FINIRANNO. I POPOLI LATINOAMERICANI HANNO ALZATO LA TESTA E LA BANDIERA DELLA LIBERAZIONE DALL'IMPERIALISMO NORDAMERIKANO E DEL SOCIALISMO. 1

1

cile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cile