Cgia: “Nella pandemia otto posti di lavoro persi su 10 sono autonomi”

L’Italia ha cancellato 470mila occupati tra febbraio 2020 e giugno 2021 nel complesso. Diminuite anche le partite Iva, circa 776 in meno al giorno. 07.08.2021, Sputnik Italia

La crisi economica legata alla pandemia di coronavir us ha colpito più il lavoro autonomo che quello dipendente. Secondo i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre tra febbraio 2020 e giugno 2021 otto posti di lavoro persi su 10 sono nella fascia del lavoro autonomo.L’Italia ha perso 470mila occupati complessivamente e di questi 378mila (oltre l'80% del totale) sono lavoratori indipendenti.Artigiani e liberi professionisti i più in difficoltàSecondo la Cgia di Mestre ad aver subito gli effetti più negativi dalla crisi innescata dalla pandemia sono stati prevalentemente i piccoli commercianti, gli esercenti, i collaboratori e tantissimi liberi professionisti.Tra i lavoratori dipendenti, invece, il numero complessivo degli occupati è sceso di 92mila unità.L’auspicio che il governo si mobilitiLa Cgia sottolinea che "se le crisi aziendali della Gkn, di Whirpool, della Logista Italia, della Gianetti Ruote, sono state giustamente poste all'attenzione dell'opinione pubblica da parte dei media, poco interesse o quasi nessuna attenzione, invece hanno provocato le centinaia di migliaia di piccolissime attività che, nel silenzio più totale, hanno chiuso definitivamente la saracinesca”.Per la Cgia di Mestre “la speranza è che questi dati inducano sia il premier Draghi che i governatori ad aprire un tavolo di crisi permanente a livello nazionale e regionale, altrimenti il mondo del lavoro autonomo rischia di uscire da questa crisi fortemente ridimensionato".

Emy Li

Non so se c'e' ancora qualcuno che non ha capito che compito di Draghi era proprio questo... Una volta terminato lavoro scomparira come Monte al epoca... Quindi questo governo di sicuro non affrontera sto argomento, è lavoro che tocchera a altri. L'importante è cacciarli via finche' ancora si puo recuperare qualcosa anche se temo che ormai hanno creato danni che accompagneranno a Conte (Italiani) veramente fino a 2050...

